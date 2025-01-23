Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên VueJS Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Mức lương
17 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương 17 - 23 Triệu
Thiết kế và phát triển WebApp trên Webview
Phối hợp với các bộ phận trong quá trình phát triển bao gồm thiết kế, kiểm thử, kịp thời khắc phục, cải tiến các tính năng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm
Chủ động xử lý các rủi ro về mặt kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới việc vận hành
Quản lý tài liệu kỹ thuật của dự án rõ ràng, đúng quy trình.
Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 02 năm trở lên với VueJS
Có kinh nghiệm với C# và TypeScript là lợi thế lớn
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng
Nắm vững kiến thức về HTML, CSS
Có kinh nghiệm và hiểu biết về Xamarin, Git, Backlog
Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lâp
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận tỉ mỉ.
Yêu cầu quan trọng nhất là ứng viên phải có kinh nghiệm lập trình với VueJS, C#, TypeScript. Các yêu cầu nghiệp vụ và process khác sẽ được đào tạo và hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật Bản.
Có kinh nghiệm với C# và TypeScript là lợi thế lớn
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng
Nắm vững kiến thức về HTML, CSS
Có kinh nghiệm và hiểu biết về Xamarin, Git, Backlog
Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lâp
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận tỉ mỉ.
Yêu cầu quan trọng nhất là ứng viên phải có kinh nghiệm lập trình với VueJS, C#, TypeScript. Các yêu cầu nghiệp vụ và process khác sẽ được đào tạo và hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật Bản.
Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (100% lương)
Mức lương: 17- 23 Triệu
Thưởng Tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích (Tương đương 14 tháng lương/năm)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam
Team building định kỳ theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu).
Mức lương: 17- 23 Triệu
Thưởng Tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích (Tương đương 14 tháng lương/năm)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam
Team building định kỳ theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI