Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Thiết kế và phát triển WebApp trên Webview

Phối hợp với các bộ phận trong quá trình phát triển bao gồm thiết kế, kiểm thử, kịp thời khắc phục, cải tiến các tính năng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm

Chủ động xử lý các rủi ro về mặt kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới việc vận hành

Quản lý tài liệu kỹ thuật của dự án rõ ràng, đúng quy trình.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên với VueJS

Có kinh nghiệm với C# và TypeScript là lợi thế lớn

Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng

Nắm vững kiến thức về HTML, CSS

Có kinh nghiệm và hiểu biết về Xamarin, Git, Backlog

Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lâp

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận tỉ mỉ.

Yêu cầu quan trọng nhất là ứng viên phải có kinh nghiệm lập trình với VueJS, C#, TypeScript. Các yêu cầu nghiệp vụ và process khác sẽ được đào tạo và hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm việc.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật Bản.

Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng (100% lương)

Mức lương: 17- 23 Triệu

Thưởng Tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích (Tương đương 14 tháng lương/năm)

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam

Team building định kỳ theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm

Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center

