Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển phần mềm cho các Tập đoàn khách sạn, resort hàng đầu tại Nhật Bản.

Teamwork, họp bàn, phát triển sản phẩm cùng với đội ngũ phía Nhật Bản.

Maintain code hiện tại và phát triển các chức năng mới.

Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ một năm kinh nghiệm lập trình VueJs

Thuần thục HTML/CSS và Javascript, TypeScript

Có kinh nghiệm về UX, UI, State Management, Functional Programming là một lợi thế.

Hiểu rõ RESTful APIs, authentication...

Có kinh nghiệm làm việc với Git, SVN.

Sẵn sàng học hỏi thêm kỹ thuật mới.

Có tinh thần làm việc nghiêm túc, độc lập cũng như Teamwork tốt.

Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật. Đặc biệt bạn có thể tự chủ động giờ bắt đầu làm việc (đến trước 9h sáng), đến sớm về sớm. Miễn đảm bảo đủ 8 tiếng/ngày và tiến độ dự án.

Kết hợp linh hoạt giữa làm tại văn phòng và remote

Mức lương cạnh tranh (tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm)

Review tăng lương hàng năm

Thưởng Tết, thưởng dự án

Thưởng các ngày lễ: Tết Nguyên Đán, quà sinh nhật, Trung thu, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10...

Trợ cấp ăn trưa, cung cấp cung cấp trà, cà phê, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngoại ngữ v.v..

Thanh toán OT theo quy định của luật lao động

Có cơ hội đi onsite tại Tokyo hoặc Okinawa ngắn và dài hạn

Bảo hiểm full lương

Ngày phép: 12 ngày/năm và tăng dần theo thời gian làm việc

Du lịch công ty hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại BV Quốc tế

Hoạt động giải trí và Team Building phong phú (Câu lạc bộ bóng đá, chạy bộ, đạp xe, PES...)

Thời gian bắt đầu làm việc: có thể thương lượng

Địa điểm làm việc: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

