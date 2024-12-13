Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên VueJS Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân
- Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển phần mềm cho các Tập đoàn khách sạn, resort hàng đầu tại Nhật Bản.
Teamwork, họp bàn, phát triển sản phẩm cùng với đội ngũ phía Nhật Bản.
Maintain code hiện tại và phát triển các chức năng mới.
Báo cáo công việc với cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ một năm kinh nghiệm lập trình VueJs
Thuần thục HTML/CSS và Javascript, TypeScript
Có kinh nghiệm về UX, UI, State Management, Functional Programming là một lợi thế.
Hiểu rõ RESTful APIs, authentication...
Có kinh nghiệm làm việc với Git, SVN.
Sẵn sàng học hỏi thêm kỹ thuật mới.
Có tinh thần làm việc nghiêm túc, độc lập cũng như Teamwork tốt.
Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật. Đặc biệt bạn có thể tự chủ động giờ bắt đầu làm việc (đến trước 9h sáng), đến sớm về sớm. Miễn đảm bảo đủ 8 tiếng/ngày và tiến độ dự án.
Kết hợp linh hoạt giữa làm tại văn phòng và remote
Mức lương cạnh tranh (tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm)
Review tăng lương hàng năm
Thưởng Tết, thưởng dự án
Thưởng các ngày lễ: Tết Nguyên Đán, quà sinh nhật, Trung thu, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10...
Trợ cấp ăn trưa, cung cấp cung cấp trà, cà phê, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngoại ngữ v.v..
Thanh toán OT theo quy định của luật lao động
Có cơ hội đi onsite tại Tokyo hoặc Okinawa ngắn và dài hạn
Bảo hiểm full lương
Ngày phép: 12 ngày/năm và tăng dần theo thời gian làm việc
Du lịch công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại BV Quốc tế
Hoạt động giải trí và Team Building phong phú (Câu lạc bộ bóng đá, chạy bộ, đạp xe, PES...)
Thời gian bắt đầu làm việc: có thể thương lượng
Địa điểm làm việc: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
