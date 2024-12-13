Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

Lập trình viên VueJS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên VueJS Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân

- Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển phần mềm cho các Tập đoàn khách sạn, resort hàng đầu tại Nhật Bản.
Teamwork, họp bàn, phát triển sản phẩm cùng với đội ngũ phía Nhật Bản.
Maintain code hiện tại và phát triển các chức năng mới.
Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ một năm kinh nghiệm lập trình VueJs
Thuần thục HTML/CSS và Javascript, TypeScript
Có kinh nghiệm về UX, UI, State Management, Functional Programming là một lợi thế.
Hiểu rõ RESTful APIs, authentication...
Có kinh nghiệm làm việc với Git, SVN.
Sẵn sàng học hỏi thêm kỹ thuật mới.
Có tinh thần làm việc nghiêm túc, độc lập cũng như Teamwork tốt.

Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật. Đặc biệt bạn có thể tự chủ động giờ bắt đầu làm việc (đến trước 9h sáng), đến sớm về sớm. Miễn đảm bảo đủ 8 tiếng/ngày và tiến độ dự án.
Kết hợp linh hoạt giữa làm tại văn phòng và remote
Mức lương cạnh tranh (tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm)
Review tăng lương hàng năm
Thưởng Tết, thưởng dự án
Thưởng các ngày lễ: Tết Nguyên Đán, quà sinh nhật, Trung thu, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10...
Trợ cấp ăn trưa, cung cấp cung cấp trà, cà phê, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngoại ngữ v.v..
Thanh toán OT theo quy định của luật lao động
Có cơ hội đi onsite tại Tokyo hoặc Okinawa ngắn và dài hạn
Bảo hiểm full lương
Ngày phép: 12 ngày/năm và tăng dần theo thời gian làm việc
Du lịch công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại BV Quốc tế
Hoạt động giải trí và Team Building phong phú (Câu lạc bộ bóng đá, chạy bộ, đạp xe, PES...)
Thời gian bắt đầu làm việc: có thể thương lượng
Địa điểm làm việc: Tầng 10 Toà nhà CMC, 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-vuejs-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job268717
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên VueJS CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 600 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên VueJS CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 600 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
17 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tới 600 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên VueJS CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm