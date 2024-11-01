Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Mức lương Đến 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương Đến 700 USD

Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới... Dựng lên HTML chuẩn SEO, và theo đúng UI/UX design Phối hợp với back-end developers và web designers để thực hiện sản phẩm Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng - 2 năm kinh nghiệm lập trình VueJS (Fresher/Junior) Có kinh nghiệm sử dụng Axios, NuxtJS, Vue 3 Có link sản phẩm / dự án thực tế đã làm Nắm vững kiến thức về HTML/CSS (SASS, LESS, Critical), JavaScript Có kinh nghiệm sử dụng những framework/Lib JS (Jquery, Bootstrap,... ) Thành thạo sử dụng, quản lý mã nguồn source code với Git Có khả năng đánh giá UI và phân tích, đề xuất UX Có kinh nghiệm với Responsive Web and Cross-Browser compatibility Yêu thích công việc thiết kế UI/UX và triển khai UI Thích chia sẻ, tìm hiểu những xu hướng UI mới Ứng viên có tinh thần học hỏi, có khả năng làm việc nhóm và độc lập Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto $700 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,... Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri Địa điểm: Tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

