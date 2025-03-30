Tuyển Lập trình viên VueJS CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Lập trình viên VueJS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên VueJS Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, Tháp B, Tòa Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng giao diện web sử dụng Vue.js, Vuex/Pinia để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
Tạo và tối ưu component tái sử dụng, đảm bảo codebase sạch, dễ bảo trì.
Tích hợp API từ backend vào frontend thông qua axios/fetch.
Quản lý state hiệu quả bằng Vuex/Pinia.
Xử lý dữ liệu lớn, tối ưu hiệu suất load trang.
Viết unit test (Jest, Vue Test Utils) đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.
Xử lý issue phát sinh từ Sonar gate và check log sentry.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm,… hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS
Thành thạo JavaScript (ES6+), HTML, CSS, SCSS.
Kinh nghiệm làm việc với Vue Router, Vuex/Pinia để quản lý state.
Kinh nghiệm làm việc với RESTful API, xử lý dữ liệu bất đồng bộ.
Hiểu biết về performance optimization (Lazy Load, Code Splitting, Debounce, Throttling,…).
Có kinh nghiệm sử dụng Git/GitHub/bitbucket để quản lý code.
Tư duy logic tốt, có khả năng debug và tối ưu mã nguồn.
Kinh nghiệm với TypeScript trong Vue.js.
Có kinh nghiệm viết test (Jest) là điểm cộng.
Thành thạo jira, bitbucket, build pipeline và check lỗi quan sonar gate, sentry là điểm cộng.
Tư duy UI/UX tốt, có thể đề xuất cải tiến giao diện. atomic design là điểm cộng.
Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, tiếp cận vấn đề tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh trong công việc là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12,000,000 – 20,000,000 đ/tháng.
Thử việc 90% lương.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.
Tháng lương thứ 13, 14
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

