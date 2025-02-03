Tuyển Lập trình viên VueJS Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Lập trình viên VueJS

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên VueJS Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Mức lương
Đến 600 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên VueJS Với Mức Lương Đến 600 USD

Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới...
Dựng lên HTML chuẩn SEO, và theo đúng UI/UX design
Phối hợp với back-end developers và web designers để thực hiện sản phẩm
Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng
Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề

Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng - 1 năm kinh nghiệm lập trình VueJS
Có kinh nghiệm sử dụng Axios, NuxtJS, Vue 3
Có link sản phẩm / dự án thực tế đã làm
Nắm vững kiến thức về HTML/CSS (SASS, LESS, Critical), JavaScript
Có kinh nghiệm sử dụng những framework/Lib JS (Jquery, Bootstrap,... )
Thành thạo sử dụng, quản lý mã nguồn source code với Git
Có khả năng đánh giá UI và phân tích, đề xuất UX
Có kinh nghiệm với Responsive Web and Cross-Browser compatibility
Yêu thích công việc thiết kế UI/UX và triển khai UI
Thích chia sẻ, tìm hiểu những xu hướng UI mới
Ứng viên có tinh thần học hỏi, có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto $600 theo năng lực + thưởng KPI/dự án, các dịp lễ
Trợ cấp ăn uống, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ
Thưởng lương thứ 13, cơ hội sở hữu ESOP dành cho nhân viên
Review lương 02 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc
Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Môi trường làm việc trẻ trung, supportive, CLB bóng đá, lớp học tiếng Nhật,...
Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri
Địa điểm: Tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

