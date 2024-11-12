Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sông Đà, 36 Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu và thiết kế

phát triển các thành phần và module chính và đóng góp vào thiết kế cũng như bảo trì sản phẩm

Tham gia vào quy trình kỹ thuật phần mềm: tạo mã nguồn chất lượng, kiểm thử đơn vị, kiểm soát phiên bản

Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm từu đặc tả và thiết kế, qua tích hợp, phát hành và bảo trì

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web thương maij

Lập trình viên Full Stack

Kinh nghiệm với Java/Spring, Javascript/Typescript, ReactJS

Kinh nghiệm vững về HTML 5, CSS, thiết kế Responsive

Có kinh nghiệm về ReactNative hoặc Flutter App / AWS

Tốt nghiệp tốp 20 trường ĐH về IT: Bách Khoa, FPT, ...

Giao tiếp tiếng Anh trung cấp hoặc lưu loát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mưc lương: 30 - 50tr (Net) đối với ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, từ 10-15tr (Net) với ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6

Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

Thưởng tháng lương 13 và thưởng theo dự án

Đóng BH theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE

