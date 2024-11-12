Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Sông Đà, 36 Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu và thiết kế
phát triển các thành phần và module chính và đóng góp vào thiết kế cũng như bảo trì sản phẩm
Tham gia vào quy trình kỹ thuật phần mềm: tạo mã nguồn chất lượng, kiểm thử đơn vị, kiểm soát phiên bản
Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm từu đặc tả và thiết kế, qua tích hợp, phát hành và bảo trì
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web thương maij
Lập trình viên Full Stack
Kinh nghiệm với Java/Spring, Javascript/Typescript, ReactJS
Kinh nghiệm vững về HTML 5, CSS, thiết kế Responsive
Có kinh nghiệm về ReactNative hoặc Flutter App / AWS
Tốt nghiệp tốp 20 trường ĐH về IT: Bách Khoa, FPT, ...
Giao tiếp tiếng Anh trung cấp hoặc lưu loát
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE Thì Được Hưởng Những Gì
Mưc lương: 30 - 50tr (Net) đối với ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, từ 10-15tr (Net) với ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6
Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định nhà nước
Thưởng tháng lương 13 và thưởng theo dự án
Đóng BH theo quy định Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 3 BEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
