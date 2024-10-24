Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty. Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S. Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S; Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty.

Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S.

Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyênngành khối kỹ thuật

- Nhân viên Nam, Có kinhnghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực HSE trong các công ty sản xuất, am hiểu luậtPCCC, môi trường, ATVSLĐ.

- Có kiến thức về hệ thốngan toàn nhà máy đặc biệt là nhà máy sản xuất cơ khí

- Khả năng hoạch định, tổchức công việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có tinh thần trách nhiệmcao

- Nhanh nhẹn, kiên trì, cẩnthận

- Trung thực, có trách nhiệmcao trong công việc

Mức lương: 10 – 15tr/tháng Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên... Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần Phúc lợi được hưởng:

Mức lương: 10 – 15tr/tháng

Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên...

Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần

- Chế độ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động;

- Bảo hiểm tai nạn 24 / 24và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;

- Chế độ sinh nhật, nghỉmát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty.

- Môi trường làm việc thânthiện, chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài;

- Được đào tạo định kỳ chuyênmôn và kỹ năng chuyên ngành

- Hiểu biết sâu về chuyênmôn thiết kế của ngành Bếp, Khách sạn và Du lịch;

- Phát triển năng lực cácnhân và mối quan hệ xã hội;

