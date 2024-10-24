Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Hà Yến
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ Phần Hà Yến

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ

- Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty. Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S. Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S; Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên
Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty.
Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S.
Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S;
Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyênngành khối kỹ thuật Kinh nghiệm:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyênngành khối kỹ thuật
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
- Nhân viên Nam, Có kinhnghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực HSE trong các công ty sản xuất, am hiểu luậtPCCC, môi trường, ATVSLĐ.
- Có kiến thức về hệ thốngan toàn nhà máy đặc biệt là nhà máy sản xuất cơ khí
Kỹnăng và sở trường:
- Khả năng hoạch định, tổchức công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có tinh thần trách nhiệmcao
- Nhanh nhẹn, kiên trì, cẩnthận
- Trung thực, có trách nhiệmcao trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:
Mức lương: 10 – 15tr/tháng Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên... Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần Phúc lợi được hưởng:
Mức lương: 10 – 15tr/tháng
Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên...
Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần
Phúc lợi được hưởng:
- Chế độ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động;
- Bảo hiểm tai nạn 24 / 24và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;
- Chế độ sinh nhật, nghỉmát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty.
2. Cơ hội phát triển
Cơ hội phát triển
- Môi trường làm việc thânthiện, chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài;
- Được đào tạo định kỳ chuyênmôn và kỹ năng chuyên ngành
- Hiểu biết sâu về chuyênmôn thiết kế của ngành Bếp, Khách sạn và Du lịch;
- Phát triển năng lực cácnhân và mối quan hệ xã hội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hà Yến

Công ty Cổ Phần Hà Yến

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Lô CN6, Cụm CN Vừa Và Nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-an-toan-lao-dong-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job226381
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần may Phú Dụ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần may Phú Dụ
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phavico
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty CP Bigrfeed Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Bigrfeed Hưng Yên
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,200 - 2,000 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
1,200 - 2,000 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH TM Huy Hoàng Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH TM Huy Hoàng Vina
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV THẾ BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH MIỀN BẮC CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV THẾ BẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Technical Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH GIFTTIFY
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
8.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Makino Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Panasonic Appliances Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Panasonic Appliances Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm