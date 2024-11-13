Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 254 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua các kênh online của cửa hàng
Quản lý trưng bày hàng hóa, thu ngân, dọn dẹp cửa hàng
Xây dựng kịch bản và tham gia sản xuất các video ngắn về sản phẩm và thương hiệu với mục tiêu thúc đẩy doanh số.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Đã có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là mỹ phẩm.
-Có khả năng thuyết phục khách hàng, chăm chỉ nhiệt tình, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài, có mong muốn tìm hiểu và học tập các kỹ năng mới phát triển bản thân.
-Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, chính xác, chịu được áp lực công việc, nhiệt tình, nhạy bén, linh hoạt
- Không nói ngọng, giọng địa phương, có ngoại hình sáng
- Sẵn sàng lên hình chụp ảnh, quay video
Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương 32k/h + % doanh số
-Môi trường làm việc thoải mái, năng động
-Đào tạo các kỹ năng khác như live stream, quản lý
-Cơ hội phát triển lên cửa hàng trưởng
-Các chế độ như quy định của nhà nước
-Đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
