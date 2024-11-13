Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua các kênh online của cửa hàng

Quản lý trưng bày hàng hóa, thu ngân, dọn dẹp cửa hàng

Xây dựng kịch bản và tham gia sản xuất các video ngắn về sản phẩm và thương hiệu với mục tiêu thúc đẩy doanh số.

-Đã có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là mỹ phẩm.

-Có khả năng thuyết phục khách hàng, chăm chỉ nhiệt tình, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài, có mong muốn tìm hiểu và học tập các kỹ năng mới phát triển bản thân.

-Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, chính xác, chịu được áp lực công việc, nhiệt tình, nhạy bén, linh hoạt

- Không nói ngọng, giọng địa phương, có ngoại hình sáng

- Sẵn sàng lên hình chụp ảnh, quay video

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 32k/h + % doanh số

-Môi trường làm việc thoải mái, năng động

-Đào tạo các kỹ năng khác như live stream, quản lý

-Cơ hội phát triển lên cửa hàng trưởng

-Các chế độ như quy định của nhà nước

-Đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

