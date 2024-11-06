Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lotte Mart Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực công nghệ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Trình bày sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Tư vấn và bán hàng các sản phẩm công nghệ tại cửa hàng trong mall

Thực hiện các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm OPPO.

Hỗ trợ các nhân viên tại cửa hàng về tính năng, đặc trưng và điểm nhấn nổi bật của sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 đến 26;

Nam hoặc nữ (PB/PG) ngoại hình khá;

Không lộ hình săm trên người (tay, chân, cổ);

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, dễ nghe;

Yêu thích công nghệ, smartphone;

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt;

Nhanh nhẹn, biết tổ chức công việc hợp lý;

Trung thực chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, tư vấn, khai thác nhu cầu khách hàng, chuyên nghiệp.

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt.

• Sở hữu sản phẩm công ty với giá ưu đãi;

• Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

• Các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

