Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH PUMA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH PUMA SPORTS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của PUMA tại cửa hàng, nhằm đạt hoặc vượt các mục tiêu về doanh số, KPIs và lợi nhuận, giúp PUMA trở thành thương hiệu thể thao phong cách sống được yêu thích nhất trên thế giới.
Đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số, KPIs thông qua chăm sóc và phục vụ khách hàng.
Đảm bảo trải nghiệm khách hàng và hình ảnh cửa hàng theo tiêu chuẩn của PUMA.
Tham gia các chương trình đào tạo và thực hiện công việc theo yêu cầu.
Thực hiện xử lý hàng hóa, xuất nhập và tham gia kiểm kê khi cần thiết.
Đề xuất các cơ hội kinh doanh và báo cáo tình hình hàng hóa với Cửa hàng trưởng.
Tham gia các sự kiện marketing và các chương trình khuyến mãi.
Tuân thủ các quy định về Phòng Chống Thất Thoát và An Toàn Lao Động.
Chịu trách nhiệm duy trì và thực hiện các chỉ đạo về hình ảnh cửa hàng theo tiêu chuẩn.
Làm việc ngoài giờ bao gồm cuối tuần, buổi tối và ngày lễ khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng và kinh nghiệm vượt chỉ tiêu doanh số
khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, tư duy logic trong việc xử lý các vấn đề phức tạp, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng thuyết trình trước đám đông.
Tại CÔNG TY TNHH PUMA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUMA SPORTS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
