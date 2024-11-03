Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Calofic làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Công nghiệp Cái Lân, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Làm việc theo ca, kiểm tra tình trạng hệ thống điện lưới, trạm biến áp, các phòng điện, ghi chỉ số công tơ điện. Giải quyết các công việc bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố hệ thống điện máy, hệ thống chiếu sáng... Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện trong toàn nhà máy

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 24-35 Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng điện Tối thiểu 02 năm làm về điện Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty TNHH Calofic Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc: 48h/ tuần

2. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm

3. Được đóng BHYT, BHXH và Bảo hiểm tai nạn 24/24

4. Phúc lợi hàng tháng: Các sản phẩm của công ty (được cung cấp hàng tháng sau thời gian thử việc)

5. Trải nghiệm văn hóa học tập, chia sẻ & phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Calofic

