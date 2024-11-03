Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Calofic làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Calofic
- Quảng Ninh: Khu Công nghiệp Cái Lân, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Làm việc theo ca, kiểm tra tình trạng hệ thống điện lưới, trạm biến áp, các phòng điện, ghi chỉ số công tơ điện.
Giải quyết các công việc bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố hệ thống điện máy, hệ thống chiếu sáng...
Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện trong toàn nhà máy
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 24-35
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng điện
Tối thiểu 02 năm làm về điện
Chăm chỉ, chịu khó
Tại Công ty TNHH Calofic Thì Được Hưởng Những Gì
2. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
3. Được đóng BHYT, BHXH và Bảo hiểm tai nạn 24/24
4. Phúc lợi hàng tháng: Các sản phẩm của công ty (được cung cấp hàng tháng sau thời gian thử việc)
5. Trải nghiệm văn hóa học tập, chia sẻ & phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Calofic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
