Tuyển Giáo viên tiếng Anh FREETALK ENGLISH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Trường liên cấp Xanh Tuệ Đức Quảng Ninh, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh theo chương trình của trường (có thể bao gồm bậc Tiểu học, THCS, THPT tùy theo phân công).

Đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh, phối hợp với phụ huynh khi cần.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của trường liên quan đến Tiếng Anh.

Phối hợp với các bộ phận khác trong trường để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 22 tuổi trở lên, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các ngành liên quan, có thể bắt đầu làm việc ngay sau khi được tiếp nhận.

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngữ/ngôn ngữ Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS...), trong đó Speaking - Listening tương đương IELTS 6.5 trở lên.

Ứng viên tốt nghiệp sư phạm hoặc có chứng chỉ giảng dạy (TESOL, CELTA..) hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 3 tháng là lợi thế.

Nếu ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, điều kiện cần có là phát âm chuẩn (bắt buộc), có chuyên môn tiếng Anh vững và có khả năng giảng dạy/truyền đạt tốt.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và có kiến thức xã hội.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt tình.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 8 triệu + thưởng

Thưởng và phúc lợi theo chính sách của trường.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, khuyến khích sáng tạo.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

