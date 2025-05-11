Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TM Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 127 An Trạc, Đống Đa - Quảng Ninh - Nghệ An ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Khảo sát, tư vấn kĩ thuật các sản phẩm của công ty kinh doanh;

2. Giám sát lắp đặt hoặc trực tiếp lắp đặt, nghiệm thu sau lắp đặt sản phẩm và thu tiền;

3. Thực hiện công tác bảo trì sản phẩm;

4. Chốt đơn hàng và thực hiện đặt hàng theo quy định của công ty;

5. Training, đào tạo về kĩ thuật, chất lượng sản phẩm cho các đội thợ cộng tác viên hoặc các cửa hàng;

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ưu tiên các ngành, xây dựng, nội thất, cơ khí, điện; hoặc ưu tiên có kinh nghiệm thi công lắp đặt các sản phẩm nhôm kính;

2. Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm;

3. Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và nhiệt tình, chịu khó;

4. Sức khỏe tốt, chấp nhận công tác ngắn ngày ngoại tỉnh;

5. Giao tiếp hoạt ngôn, lịch sự, biết lắng nghe;

6. Có kỹ năng tư vấn và đàm phán là lợi thế

Tại Công ty TNHH TM Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng Doanh số;

- Xét tăng lương định kì hằng năm theo kết quả công việc + Tăng lương trượt giá;

- Thưởng tháng 13 các ngày lễ, sinh nhật...;

- Nghỉ 02 ngày thứ 7 trong tháng và các ngày Chủ nhật, ngày Lễ, Tết

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

- Tham gia Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm nhân thọ;

- Đầy đủ các chế độ thăm hỏi, sinh nhật, hiếu, hỷ, du xuân, du lịch, ngày hội gia đình;

- Tham gia các chương trình đào tạo

- Cơ hội thể hiện, khẳng định năng lực, ý kiến bản thân;

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cấp bậc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin