Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: L1 - 03, Tầng L1, Vincom Uông Bí Khu đô thị Yên Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Quản lý Cửa hàng

- Quản lý chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm đúng quy trình.

- Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng VS ATTP.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Đảm bảo target về COL,COS hàng tháng không vượt quá chỉ tiêu đề ra

- Quản lý nhân sự: Hỗ trợ phỏng vấn, chấm công, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên

- Báo cáo công việc hàng ngày/tháng theo sự phân bổ của Giám sát vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng F&B trước đó.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc

Được Hưởng Những Gì

- Đi làm ngày Lễ, Tết hưởng 300% lương

- 100% phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Tặng Voucher ăn uống hàng quý

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc ( Giám sát khu vực...)

- Đảm bảo các quy định của Luật lao động về bảo hiểm: BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo quy định của công ty ( tăng ca,sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....)

- Thưởng tháng thứ 13, thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của công ty, Team Bulding ..v.v..

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.