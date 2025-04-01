Tuyển Nhân viên kho Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Hỗ trợ giám sát kho trong các hoạt động xuất nhập hàng hóa tại kho và phân phối nhân lực để thực hiện công việc liên quan đến dự án đang phụ trách;

Chịu trách nhiệm ký tên xác nhận trên các phiếu nhập kho/phiếu xuất kho và nộp lại cho phòng quản lý đơn hàng; Đảm bảo các số liệu tồn kho luôn được theo dõi và cập nhật thông qua việc cập nhật báo cáo lượng hàng xuất/nhập cuối mỗi ca làm việc;

Đảm bảo báo cáo kịp thời về việc sử dụng kho, kiểm kê số liệu tồn kho và các hoạt động thường nhật trong kho cũng như các vấn đề khác được chỉ đạo;

Đảm bảo duy trì dịch vụ tốt nhất và đạt hiệu quả nhất cho khách hàng;

Đảm bảo vệ sinh khu vực kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp;

Am hiểu các công việc vận hành trong kho, cũng như các kiến thức liên quan đến chức năng phân phối trung tâm;

Theo dõi và kiểm tra kế hoạch xuất/nhập hàng từ phòng điều vận và khách hàng để sắp xếp nhân lực phù hợp giữa xuất và nhập;

Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình xuất nhập hàng (hàng thiếu/dư/bể vỡ....) Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho hay vận tải khi được chỉ định khi phát sinh thêm dự án mới hoặc dự án quan trọng;