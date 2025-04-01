Tuyển Nhân viên kho Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Ngõ 163

- Bái Tử Long, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh, TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Hỗ trợ giám sát kho trong các hoạt động xuất nhập hàng hóa tại kho và phân phối nhân lực để thực hiện công việc liên quan đến dự án đang phụ trách;
Chịu trách nhiệm ký tên xác nhận trên các phiếu nhập kho/phiếu xuất kho và nộp lại cho phòng quản lý đơn hàng; Đảm bảo các số liệu tồn kho luôn được theo dõi và cập nhật thông qua việc cập nhật báo cáo lượng hàng xuất/nhập cuối mỗi ca làm việc;
Đảm bảo báo cáo kịp thời về việc sử dụng kho, kiểm kê số liệu tồn kho và các hoạt động thường nhật trong kho cũng như các vấn đề khác được chỉ đạo;
Đảm bảo duy trì dịch vụ tốt nhất và đạt hiệu quả nhất cho khách hàng;
Đảm bảo vệ sinh khu vực kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp;
Am hiểu các công việc vận hành trong kho, cũng như các kiến thức liên quan đến chức năng phân phối trung tâm;
Theo dõi và kiểm tra kế hoạch xuất/nhập hàng từ phòng điều vận và khách hàng để sắp xếp nhân lực phù hợp giữa xuất và nhập;
Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình xuất nhập hàng (hàng thiếu/dư/bể vỡ....) Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho hay vận tải khi được chỉ định khi phát sinh thêm dự án mới hoặc dự án quan trọng;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

