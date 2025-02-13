Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Prominent Garment CO., LTD làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Làm việc với phòng mẫu và theo dõi mẫu phát triển

- Làm hồ sơ bảng cân đối kế toán

- Theo dõi tình trạng nguyên vật liệu (ETD/ETA, số lượng) và chú thích nếu không đạt kế hoạch sản xuất

- Kiểm soát và cấp vật tư cho sản xuất

- Quản lý và theo dõi công ty giặt ủi. Giải quyết vấn đề nếu có

- Liên hệ với HQ để biết tình hình sản xuất

- Thực hiện theo lịch trình sản xuất ip và thời gian giao hàng

- Sắp xếp hồ sơ tay nghề cho sản xuất số lượng lớn

- Lập hồ sơ kiểm tra và đặt bên thứ 3 kiểm tra lần cuối

- Làm các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý