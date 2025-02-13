Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Prominent Garment CO., LTD làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Prominent Garment CO., LTD
- Bình Định: Lô B3.2, Đường Đ1, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú,Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc với phòng mẫu và theo dõi mẫu phát triển
- Làm hồ sơ bảng cân đối kế toán
- Theo dõi tình trạng nguyên vật liệu (ETD/ETA, số lượng) và chú thích nếu không đạt kế hoạch sản xuất
- Kiểm soát và cấp vật tư cho sản xuất
- Quản lý và theo dõi công ty giặt ủi. Giải quyết vấn đề nếu có
- Liên hệ với HQ để biết tình hình sản xuất
- Thực hiện theo lịch trình sản xuất ip và thời gian giao hàng
- Sắp xếp hồ sơ tay nghề cho sản xuất số lượng lớn
- Lập hồ sơ kiểm tra và đặt bên thứ 3 kiểm tra lần cuối
- Làm các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giỏi excel
- Tiếng Anh giao tiếp
- Làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm
Tại Prominent Garment CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Prominent Garment CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI