Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chính:

Hỗ trợ bán hàng và Khách hàng:

• Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, báo giá, hợp đồng và các chứng từ liên quan đến bán hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, email hoặc các kênh liên lạc khác.

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn và giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Hỗ trợ cập nhật thông tin khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

• Hỗ trợ các hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ và đột xuất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Quản lý thông tin và Báo cáo:

• Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh, hiệu suất công việc theo yêu cầu của cấp trên.

• Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh một cách khoa học.

Phối hợp nội bộ:

• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác (Sản xuất, Kế toán, Logistics) để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.