Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà Office A60, Đường Đức Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chính:
Hỗ trợ bán hàng và Khách hàng:
• Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, báo giá, hợp đồng và các chứng từ liên quan đến bán hàng.
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, email hoặc các kênh liên lạc khác.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn và giải quyết các vấn đề phát sinh.
• Hỗ trợ cập nhật thông tin khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.
• Hỗ trợ các hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ và đột xuất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Quản lý thông tin và Báo cáo:
• Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh, hiệu suất công việc theo yêu cầu của cấp trên.
• Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh một cách khoa học.
Phối hợp nội bộ:
• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác (Sản xuất, Kế toán, Logistics) để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A60, Khu A,Khu3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

