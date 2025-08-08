Tuyển Nhân viên vận hành Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Giới thiệu công ty:

Coherent Corp. là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực datacenter (trung tâm dữ liệu) và communications (truyền thông). Có trụ sở chính tại Saxonburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ và được thành lập từ năm 1971, Coherent hiện đang có nhà máy tại hơn 20 quốc gia trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Coherent bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và hiện có hơn 2.400 nhân viên tại Bình Dương (VSIP1), Đồng Nai (KCN Nhơn Trạch 1), Hà Nội và Bắc Ninh (KCN Yên Phong). Với chiến lược phát triển toàn cầu và cam kết phát triển nhân tài tại Việt Nam, Coherent đặt mục tiêu tạo ra hơn 4.000 cơ hội việc làm mới trong vòng 5 năm tới.

Địa Điểm Làm việc: Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Địa Điểm Làm việc:

CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CÔNG VIỆC :

- Có kiến thức về kho

- Kiểm soát và tuân thủ vệ sinh, môi trường, an toàn lao động ở kho

- Đảm bảo tất cả các hoạt động giao nhận nhập kho, xuất kho được thực hiện chính xác và đúng thời gian yêu cầu

- Xếp dỡ, nhận tất cả các hàng hóa, vật tư từ nhà cung cấp, đơn vị giao nhận hàng hóa nước ngoài, sản xuất và các bộ phận yêu cầu vào kho lưu trữ

- Chuẩn bị và phân phát tất cả vật tư, hàng hóa theo yêu cầu lệnh sản xuất, bộ phận yêu cầu