Tuyển Nhân viên vận hành Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Coherent Vietnam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Coherent Vietnam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 2A – 1.F1, Tran Phu Street, Nhon Trach I Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai Province, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu công ty:
Coherent Corp. là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực datacenter (trung tâm dữ liệu) và communications (truyền thông). Có trụ sở chính tại Saxonburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ và được thành lập từ năm 1971, Coherent hiện đang có nhà máy tại hơn 20 quốc gia trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Coherent bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và hiện có hơn 2.400 nhân viên tại Bình Dương (VSIP1), Đồng Nai (KCN Nhơn Trạch 1), Hà Nội và Bắc Ninh (KCN Yên Phong). Với chiến lược phát triển toàn cầu và cam kết phát triển nhân tài tại Việt Nam, Coherent đặt mục tiêu tạo ra hơn 4.000 cơ hội việc làm mới trong vòng 5 năm tới.
Địa Điểm Làm việc: Nhơn Trạch (Đồng Nai)
Địa Điểm Làm việc:
CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CÔNG VIỆC :
- Có kiến thức về kho
- Kiểm soát và tuân thủ vệ sinh, môi trường, an toàn lao động ở kho
- Đảm bảo tất cả các hoạt động giao nhận nhập kho, xuất kho được thực hiện chính xác và đúng thời gian yêu cầu
- Xếp dỡ, nhận tất cả các hàng hóa, vật tư từ nhà cung cấp, đơn vị giao nhận hàng hóa nước ngoài, sản xuất và các bộ phận yêu cầu vào kho lưu trữ
- Chuẩn bị và phân phát tất cả vật tư, hàng hóa theo yêu cầu lệnh sản xuất, bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Coherent Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Coherent Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 36, đường số 4, Khu công nghiệp VSIP I, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

