Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM
- Đắk Lắk: 27
- 29 Lê Hồng Phong, P.Tân Tiến , TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk., TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề khách hàng
Trả lời tin nhắn, cuộc gọi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tái sử dụng sản phẩm, tăng doanh thu cho công ty
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH
- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe
- Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
3. Phẩm chất cá nhân:
+ Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
+ Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
- Lương tháng 13
- 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI