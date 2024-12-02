Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VIVUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH VIVUCA
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH VIVUCA

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH VIVUCA

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 ngõ 214 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Theo dõi và phân tích thông tin khách hàng:
Thu thập thông tin về lịch sử mua hàng, phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm.
Phân tích dữ liệu để xác định nhu cầu, sở thích của từng khách hàng
- Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách hàng:
Lên lịch gửi tin nhắn chào hỏi, cảm ơn khách hàng sau khi mua hàng.
Tìm hiểu về trải nghiệm sử dụng sản phẩm của khách hàng.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Giới thiệu các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi phù hợp với từng khách hàng.
- Chốt đơn hàng:
Đề xuất các sản phẩm liên quan hoặc bổ sung cho sản phẩm khách hàng đã mua.
Gửi các ưu đãi tới từng nhóm khách hàng để khuyến khích khách hàng mua thêm
Hỗ trợ khách hàng hoàn tất quá trình đặt hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Theo dõi hành trình đơn hàng:
Theo dõi cập nhật tình trạng đơn hàng, thông báo cho khách hàng nhận hàng thuận lợi.
Tiếp nhận, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến giao hàng.
Hướng dẫn khách hàng và phối hợp với đơn vị vận chuyển.
- Xử lý khiếu nại và phản hồi:
Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Đề xuất các giải pháp phù hợp để khách hàng hài lòng.
- Báo cáo kết quả làm việc:
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch chăm sóc khách hàng.
Lập báo cáo chi tiết về doanh số, tỷ lệ khách hàng quay lại, mức độ hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trực chat & tư vấn khách hàng thông qua WhatsApp hoặc nền tảng tương đương
- Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng thị trường nước ngoài
- Chủ động, cầu tiến
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.
- Ưu tiên có mong muốn phát triển lên vị trí trưởng phòng CSKH

Tại Công ty TNHH VIVUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12 triệu (theo hiệu quả công việc).
Được làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của tổ chức.
Được đào tạo thêm các kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia BHXH, hưởng các chế độ nghỉ lễ tết đầy đủ.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, liên hoan, du lịch định kỳ, sinh nhật đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIVUCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VIVUCA

Công ty TNHH VIVUCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15A ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

