Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71A Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi 18–35, sức khỏe tốt

Không yêu cầu bằng cấp, có thể làm việc tay chân

Trung thực, chịu khó, cẩn thận (đặc biệt vì làm với đồ dễ vỡ)

Ưu tiên người có kinh nghiệm bốc xếp hoặc làm trong ngành nội thất/gốm sứ

Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 triệu/tháng. Thử việc 1 tháng.

Thưởng thêm khi tăng ca, đi giao hàng xa, làm việc dịp Tết

Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, thưởng Lễ/Tết

Nghỉ 1 ngày trong tuần (hạn chế thứ 7, chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin