Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 71A Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, độ tuổi 18–35, sức khỏe tốt
Không yêu cầu bằng cấp, có thể làm việc tay chân
Trung thực, chịu khó, cẩn thận (đặc biệt vì làm với đồ dễ vỡ)
Ưu tiên người có kinh nghiệm bốc xếp hoặc làm trong ngành nội thất/gốm sứ
Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 triệu/tháng. Thử việc 1 tháng.
Thưởng thêm khi tăng ca, đi giao hàng xa, làm việc dịp Tết
Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, thưởng Lễ/Tết
Nghỉ 1 ngày trong tuần (hạn chế thứ 7, chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
