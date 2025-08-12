Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, Ngõ Nam Hưng, Thôn 2, Đông Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện việc so sánh, đối chiếu, kiểm đếm hàng hóa thực tế với Phiếu xuất – nhập kho, Hóa đơn bán hàng. Đảm bảo hàng ra vào kho luôn khớp với chứng từ.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm kê định kỳ theo quy định của Công ty.
- Nhập hàng Thành phẩm và sắp xếp vào kho theo đúng quy định
- Duy trì vệ sinh kho bãi hàng ngày. Đảm bảo các yêu cầu về VSATTP
- Nhận đơn hàng và nhặt hàng khi có đơn
- Đối chiếu, kiểm tra hàng hóa sau khi nhặt hàng, đảm bảo tính chính xác
- Xuất hàng và đồng kiểm với Nhà vận chuyển để giao hàng đi cho khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và điều lệnh của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 18-50, sức khoẻ tốt, có khả năng chịu lạnh, bốc xếp hàng hoá.
- Tốt nghiệp THPT, ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc trong kho lạnh.
- Kỹ năng giao tiếp, trung thực, hoà đồng và làm việc nhóm tốt.
- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm kho tối thiểu 2 tháng.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 7.00.000 – 9.000.000 vnđ/tháng + Thưởng vượt định mức bốc xếp
- Phụ cấp cơm trưa 30.000 vnđ/ngày
- Phụ cấp nặng nhọc 250.000vnđ/Tháng
- Hỗ trợ chi phí thuê nhà trọ khi ở trọ.
- Được trang bị máy tính làm việc, dụng cụ, bảo hộ lao động.
- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding: Hội thao Olymic Đông Đô, Ngày hội gia đình, Quý Ông vào bếp, Thần tượng Bolero, Du lịch, du xuân,……..
- Thưởng Mục tiêu chất lượng năm; Thưởng vào các dịp Lễ, Tết; thưởng CBNV xuất sắc tháng/năm; thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc; thưởng theo kết quả kinh doanh Công ty;…
- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm về chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật; chế độ Công đoàn và Công ty.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Tổ trưởng kho, Thủ kho,…
- Địa chỉ làm việc: Số 11, Ngõ Nam Hưng, Thôn 2, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

