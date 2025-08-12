Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Ngõ Nam Hưng, Thôn 2, Đông Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Thực hiện việc so sánh, đối chiếu, kiểm đếm hàng hóa thực tế với Phiếu xuất – nhập kho, Hóa đơn bán hàng. Đảm bảo hàng ra vào kho luôn khớp với chứng từ.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm kê định kỳ theo quy định của Công ty.

- Nhập hàng Thành phẩm và sắp xếp vào kho theo đúng quy định

- Duy trì vệ sinh kho bãi hàng ngày. Đảm bảo các yêu cầu về VSATTP

- Nhận đơn hàng và nhặt hàng khi có đơn

- Đối chiếu, kiểm tra hàng hóa sau khi nhặt hàng, đảm bảo tính chính xác

- Xuất hàng và đồng kiểm với Nhà vận chuyển để giao hàng đi cho khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và điều lệnh của cấp trên.

- Nam, tuổi từ 18-50, sức khoẻ tốt, có khả năng chịu lạnh, bốc xếp hàng hoá.

- Tốt nghiệp THPT, ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc trong kho lạnh.

- Kỹ năng giao tiếp, trung thực, hoà đồng và làm việc nhóm tốt.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm kho tối thiểu 2 tháng.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 7.00.000 – 9.000.000 vnđ/tháng + Thưởng vượt định mức bốc xếp

- Phụ cấp cơm trưa 30.000 vnđ/ngày

- Phụ cấp nặng nhọc 250.000vnđ/Tháng

- Hỗ trợ chi phí thuê nhà trọ khi ở trọ.

- Được trang bị máy tính làm việc, dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding: Hội thao Olymic Đông Đô, Ngày hội gia đình, Quý Ông vào bếp, Thần tượng Bolero, Du lịch, du xuân,……..

- Thưởng Mục tiêu chất lượng năm; Thưởng vào các dịp Lễ, Tết; thưởng CBNV xuất sắc tháng/năm; thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc; thưởng theo kết quả kinh doanh Công ty;…

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm về chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật; chế độ Công đoàn và Công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Tổ trưởng kho, Thủ kho,…

- Địa chỉ làm việc: Số 11, Ngõ Nam Hưng, Thôn 2, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

