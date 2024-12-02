Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PURIGENE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp cận nguồn khách hàng sẵn có đã mua hàng của công ty, triển khai gọi điện, nhắn tin chăm sóc Khách hàng theo thời gian sử dụng

Tư vấn, thuyết phục Khách hàng mua lại, mua thêm sản phẩm của công ty

Giao tiếp với khách hàng, là người tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh.

Chủ động liên hệ với khách hàng để thu thập thông tin về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm.

Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật, v.vv..

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ.

Đảm bảo KPI theo ngày, tuần, tháng

Tuổi 20 - 35, Tốt nghiệp THPT.

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm Sale hoặc Chăm sóc khách hàng.

Có kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm

Có niềm đam mê với kinh doanh và mong muốn làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết,...

Có laptop và phương tiện đi lại phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PURIGENE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 7 triệu, tính KPI + thưởng Doanh thu up to 50 triệu

Thưởng theo doanh thu cá nhân up to 10%

Thưởng nóng liền tay sau các ngày, tuần đạt KPI.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật.

Được đào tạo, định hướng chốt SALE từ các Quản lý, Giám đốc.

Làm việc trong môi trung năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Tham gia các khóa học đào tạo chuyên nghiệp.

