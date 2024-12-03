Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 116 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - hồ chí minh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới, thu thập thông tin thị trường để phân phối các sản phẩm thức ăn, dầu gội, phụ kiện cao cấp dành cho thú cưng.

• Chăm sóc khách hàng cũ

• Tham gia các hoạt động marketing của công ty như các chiến dịch quảng bá thương hiệu, các sự kiện do công ty tổ chức hoặc hỗ trợ các sự kiện của đối tác.

• Phối hợp Giám đốc và team xây dựng, triển khai các chiến dịch kinh doanh.

• Báo cáo cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng ngày theo yêu cầu của Giám đốc

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ có sức khỏe, chăm chỉ, trung thực.

• Có kinh nghiệm sale trong ngành thú nhỏ/ngành FMCG là 1 lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông

• Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt: word, excel,…

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.

• Yêu thích công việc và muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 6.500.000VNĐ + 780.000VNĐ + thưởng doanh số. Thu nhập dao động 15-40tr/tháng.

• Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần.

• Thưởng nóng hàng tháng, hàng quý nếu đạt NVXS tháng, NVXS năm

• Được đóng BHXH, nghỉ phép năm khi vào chính thức theo quy định của Nhà nước

• Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ Chủ nhật

• Nghỉ Lê, Tết theo quy định của Nhà nước.

• Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

