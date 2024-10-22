Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Km 29, Quốc lộ 5A, thôn Bến, Xã Bạch Sam, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn

+ Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển , hệ thống điện chiếu sáng máy và móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất.

+ Kiểm tra, vận hành , bảo dưỡng hệ thống điện động lực, ánh sáng, hệ thống PCCC

+ Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc.

+ Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị thuộc đơn vị mình quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam , sức khỏe tốt

+ Tốt nghiệp, Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ - điện tử. Điện công nghiệp & Điện dân dụng, Điện Lạnh

+ Được hướng dẫn đào tạo, thích nghi nhanh với môi trường làm việc với các loại máy móc hiện đại tại công ty.

+ Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn nghề liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

+ Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

+ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

