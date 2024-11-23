Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và Lập Kế Hoạch các Chương trình Đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự.

Chịu trách nhiệm xây dựng, tham gia xây dựng các nội dung đào tạo.

Thiết kế và triển khai các khóa đào tạo liên quan đến thương mại điện tử

Tổ chức phối hợp với bộ phận vận hành để xây dựng giáo trình đào tạo cho nhân viên

Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong toàn hệ thống

Đánh giá sau đào tạo và đề xuất cải tiến.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Trình độ cao đẳng hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo bán hàng, sàn thương mại.

Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và lập kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tổ chức tốt.

Có kiến thức về các xu hướng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên những người có nền tảng ngành thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến

Được tham gia vào các hoạt động: Du lịch, Team Building, Party, sinh nhật hàng tháng...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật : BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ Lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.