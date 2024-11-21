Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu

Mức lương 30 - 42 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 30 - 42 Triệu

- Cung cấp 100% Data

- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của Công ty theo data có sẵn

- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng

- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.

- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.

Với Mức Lương 30 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt, không nói ngọng, nói lắp.

- Chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

- Đối với ứng viên không có kinh nghiệm: Được đào tạo bài bản, yêu cầu có tinh thần học hỏi, cố gắng, nghiêm túc trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng 6.500.000-10.000.000VND + Hot bonus (lên tới 2 triệu/tháng) + Thưởng nóng theo ngày/tháng (Thu nhập trung bình 30.000.000 - 42.000.000tháng)

Hàng loạt các chương trình đào tạo độc quyền từ School cho đến các chương trình đào tạo thường xuyên và đào tạo đặc biệt như: Let’s Upgrade, huấn luyện thăng cấp Senior Rep/ Top Rep, Workshop định kỳ

Được đại diện cho Vega Holidays là đối tác của cho các Tập đoàn Vận hành Khách sạn nổi tiếng Quốc tế như Melia Hotels International, Accor, Rosewood Hotel Group

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.

Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

