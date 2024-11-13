Tuyển Nhân Viên Diễn Hoạt thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Gió media
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 5 Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tạo hoạt ảnh hoạt hình theo nội dung kịch bản có sẵn sử dụng AI
Sáng tạo các hành động thú vị đặc sắc phục phụ cho sản phẩm
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên: Phối hợp cùng biên kịch, artist, hậu kỳ để điều chỉnh sản phẩm; hỗ trợ thực hiện các sản phẩm, ấn phẩm phục vụ cho mục tiêu chung của phòng hoặc công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường.
Khả năng kể chuyện tốt
Yêu cầu về kỹ năng:
Khả năng sáng tạo tốt
Kỹ năng sử dụng AI:( Mid Journey, Chat GPT, Runway,... - Không biết có thể được đào tạo.)
Kỹ năng sử dụng phần mềm Premiere, Photoshop cơ bản.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: Phối hợp với các khâu khác trong ekip để tạo ra sản phẩm hoàn thiện đạt chất lượng yêu cầu
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường.
Khả năng kể chuyện tốt
Yêu cầu về kỹ năng:
Khả năng sáng tạo tốt
Kỹ năng sử dụng AI:( Mid Journey, Chat GPT, Runway,... - Không biết có thể được đào tạo.)
Kỹ năng sử dụng phần mềm Premiere, Photoshop cơ bản.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: Phối hợp với các khâu khác trong ekip để tạo ra sản phẩm hoàn thiện đạt chất lượng yêu cầu
Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp và các khoản tài trợ: Theo quy chế công ty
Phụ cấp và các khoản tài trợ:
Hỗ trợ đồng phục
Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt
Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Các quyền lợi bổ sung khác:
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm
Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty)
Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.
Phụ cấp và các khoản tài trợ:
Hỗ trợ đồng phục
Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt
Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Các quyền lợi bổ sung khác:
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm
Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty)
Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI