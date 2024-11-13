Tuyển Nhân Viên Diễn Hoạt thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Gió media
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Gió media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5 Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tạo hoạt ảnh hoạt hình theo nội dung kịch bản có sẵn sử dụng AI
Sáng tạo các hành động thú vị đặc sắc phục phụ cho sản phẩm
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên: Phối hợp cùng biên kịch, artist, hậu kỳ để điều chỉnh sản phẩm; hỗ trợ thực hiện các sản phẩm, ấn phẩm phục vụ cho mục tiêu chung của phòng hoặc công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường.
Khả năng kể chuyện tốt
Yêu cầu về kỹ năng:
Khả năng sáng tạo tốt
Kỹ năng sử dụng AI:( Mid Journey, Chat GPT, Runway,... - Không biết có thể được đào tạo.)
Kỹ năng sử dụng phần mềm Premiere, Photoshop cơ bản.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: Phối hợp với các khâu khác trong ekip để tạo ra sản phẩm hoàn thiện đạt chất lượng yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp và các khoản tài trợ: Theo quy chế công ty
Phụ cấp và các khoản tài trợ:
Hỗ trợ đồng phục
Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt
Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Các quyền lợi bổ sung khác:
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm
Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty)
Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Tân Triều , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

