Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 159, Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Quản lý và điều phối trực tiếp nhóm Tư vấn Giao nhận, Tài xế theo Quy trình vận hành.

Chịu trách nhiệm về kết quả khai thác hàng hóa tại Bưu cục, đảm bảo nhận – trả hàng theo thời gian cam kết.

Nhập dữ liệu xuất – nhập kho vào phần mềm.

Kiểm soát hàng hoá hàng ngày trên hệ thống theo đúng quy trình.

Xử lý khiếu nại, sự cố tại Bưu cục.

Phối hợp, đề xuất các ý kiến cải thiện với Trưởng vùng Vận hành trong việc lập kế hoạch điều độ nhân sự, phương tiện và vận hành kết nối hàng hóa tại Bưu cục.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học. Ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, logistics...

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm thực tế về tổ chức và phân công công việc.

Khả năng điều phối, nắm rõ đường (định tuyến) địa bàn, khu vực.

Có khả năng quản lý, kiểm soát hàng hóa và điều phối công việc.

Biết sử dụng phần mềm máy tính.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, điều phối.

Có khả năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công việc được giao.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao trong quá trình vận hành.

Kỹ năng quản lý nhóm.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết, Team building, Year End Party...Thưởng tháng 13

Trang bị đầy đủ đồng phục trong suốt quá trình công tác, hỗ trợ máy tính, văn phòng phẩm.

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh.

Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, vui tính, đầy nhiệt huyết.

