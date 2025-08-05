Tuyển Kế toán kho Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Công việc làm trực tiếp ở kho bãi.

Quản lý hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, dễ dàng tìm kiếm.

Phối hợp với trưởng kho Điều phối nhân viên, đảm bảo hoàn thành các công việc trong ngày.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Xuất hàng, kiểm tra đầu ra trước khi ra khỏi kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Có kĩ năng sắp xếp, phân chia công việc cho mọi người.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc thường xuyên trong môi trường kho bãi.

Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000 – 11.000.000đ + bao ăn trưa tại công ty

Có lương tháng 13 + thưởng tết.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, được trả bằng tiền mặt khi không sử dụng hết

Nghỉ lễ, tết theo quy định. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty.

Du lịch hè 1 lần/năm

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BaoViet Care (Bảo lãnh viện phí tại các bận viện lớn)

Công việc ổn định và lâu dài.

