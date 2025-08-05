Tuyển Kế toán kho Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: An khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Công việc làm trực tiếp ở kho bãi.
Quản lý hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, dễ dàng tìm kiếm.
Phối hợp với trưởng kho Điều phối nhân viên, đảm bảo hoàn thành các công việc trong ngày.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
Xuất hàng, kiểm tra đầu ra trước khi ra khỏi kho.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có kĩ năng sắp xếp, phân chia công việc cho mọi người.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc thường xuyên trong môi trường kho bãi.
Có kĩ năng sắp xếp, phân chia công việc cho mọi người.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc thường xuyên trong môi trường kho bãi.
Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 9.000.000 – 11.000.000đ + bao ăn trưa tại công ty
Có lương tháng 13 + thưởng tết.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, được trả bằng tiền mặt khi không sử dụng hết
Nghỉ lễ, tết theo quy định. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty.
Du lịch hè 1 lần/năm
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BaoViet Care (Bảo lãnh viện phí tại các bận viện lớn)
Công việc ổn định và lâu dài.
Có lương tháng 13 + thưởng tết.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, được trả bằng tiền mặt khi không sử dụng hết
Nghỉ lễ, tết theo quy định. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty.
Du lịch hè 1 lần/năm
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BaoViet Care (Bảo lãnh viện phí tại các bận viện lớn)
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI