Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Indu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty TNHH Indu Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
- Nhận list thiết bị báo giá/mua hàng
- Tìm kiếm và xin giá các nhà cung cấp
- Phân tích giá, đàm phám giá cả với maker
- Chốt giá và nhập vào list thiết bị gửi TBP
- Triển khai mua hàng theo kế hoạch
- Làm các thủ tục đặt hàng
- Theo dõi hàng về, phối hợp với kho nhận và kiểm soát hàng hóa khi hàng về đảm bảo hàng đúng mã, quy cách, số lượng...
- Triển khai mua hàng phát sinh cho dự án
- Làm báo cáo đặt hàng hàng tháng gửi TBP
- Làm việc theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (22-35 tuổi)
- Đại học khối ngành kinh tế , kỹ thuật, …
- Thành thạo excel, word, pp(đặc biết excel)
- Nhanh nhẹn, cận thận, chăm chỉ, thật thà, ngoại hình khá
- Có kinh nghiệm mua hàng ngành cơ khí tự động hóa là 1 lợi thế
- Chịu được áp lực công việc
- Kinh nghiệm: 0-1 năm, có kinh nghiệm mua hàng cùng ngành là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Làm việc hành chính, tháng nghỉ 1 thứ 7+ tất cả các chủ nhật, tăng ca lương nhân hệ số
- Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ
- Nghỉ lễ, tết, phép theo quy định
- Ngoài ra đươc hưởng đầy đủ các chế độ cơm trưa, thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch, liên hoan, thăm hỏi....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Indu Việt Nam

Công ty TNHH Indu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

