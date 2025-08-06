Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 110 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kế toán nội bộ:
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày như: thu, chi, nhập, xuất, ngân hàng, công nợ.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu và lập các báo cáo nội bộ định kỳ (tuần, tháng, quý) theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học.
Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và phân tích chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.
Kế toán thuế:
Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...).
Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Cập nhật kịp thời các chính sách, thông tư, nghị định mới về thuế.
Giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán thuế.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Độ tuổi từ 25 đến 35
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán thuế.
- Kiến thức:
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Am hiểu sâu sắc luật thuế hiện hành (thuế GTGT, TNDN, TNCN,...).
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel đặc biệt Excel).
- Kỹ năng:
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc.
Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Phẩm chất: Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 - 11.000.000 (Deal theo kinh nghiệm)
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN...).
Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP

CÔNG TY TNHH THUÝ NGA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 78, phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

