Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Công việc xuất-nhập Kho:

Xuất kho giao hàng: làm các giấy tờ giao hàng và đóng gói hàng hóa.

Xuất kho các nguyên liệu/VTTH cho các bộ phận nội bộ công ty Khoa Thương.

Nhập kho các hàng hóa, và thành phẩm sản xuất về kho

Nhập phần mềm các công việc liên quan: làm việc trực tiếp trên phần mềm quản lý kho Incomsorf

Liên hệ nhà cung cấp để đặt các mặt hàng dự trù.

Làm hồ sơ ISO 13485-9001

Một số công việc khác của phòng theo sự phân công

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học.

Kinh nghiệm: Không bắt buộc. Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Nhanh nhẹn, cẩn thận.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Biết cách quản lý và sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện.

- Cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân trong lĩnh vực khoa học thương mại

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết có liên quan đến công việc.

- Nhận mức lương, phụ cấp đảm bảo, tăng lương 2 lần/năm, lương tháng 13.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty (du lịch 2 lần/ năm, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 12 ngày phép/năm, quà Trung Thu và các ngày lễ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

