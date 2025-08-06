Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

+ Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook

+ Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng

+ Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu

+ Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh

+ Lên kế hoạch triển khai đánh giá được tất cả các định dạng quảng cáo trên nền tảng Facebook

+ Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo

+ Tham gia xây dựng các chương trình marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công ty.

+ Thường xuyên cập nhật kiến thức mới của nền tảng để áp dụng tốt cho công việc hàng ngày.

+ Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao.