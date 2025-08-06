Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà SDU, Số 163 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

+ Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook
+ Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng
+ Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu
+ Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh
+ Lên kế hoạch triển khai đánh giá được tất cả các định dạng quảng cáo trên nền tảng Facebook
+ Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo
+ Tham gia xây dựng các chương trình marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công ty.
+ Thường xuyên cập nhật kiến thức mới của nền tảng để áp dụng tốt cho công việc hàng ngày.
+ Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 -> 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29 Châu Vĩnh Tế, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

