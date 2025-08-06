Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
- Hà Nội: Tòa nhà SDU, Số 163 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
+ Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook
+ Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng
+ Quản lý ngân sách của chiến dịch quảng cáo theo KPI mà công ty yêu cầu
+ Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh
+ Lên kế hoạch triển khai đánh giá được tất cả các định dạng quảng cáo trên nền tảng Facebook
+ Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo
+ Tham gia xây dựng các chương trình marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công ty.
+ Thường xuyên cập nhật kiến thức mới của nền tảng để áp dụng tốt cho công việc hàng ngày.
+ Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
