Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 86 Phan Tôn, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

-Phối hợp với bộ phận Marketing để cung cấp dịch vụ trải nghiệm tốt cho khách hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ/Nam, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
-Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết thêm tiếng Nga/Trung/Hàn là lợi thế).
-Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và xử lý tình huống tốt.
-Yêu thích lĩnh vực spa, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại spa, khách sạn hoặc ngành dịch vụ cao cấp.

Tại Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số.
-Thưởng dịch vụ, tip từ khách, thưởng theo tháng/quý/năm.
-Được đào tạo chuyên môn về tư vấn & dịch vụ spa chuẩn quốc tế.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài lịch sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 86 Phan Tôn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

