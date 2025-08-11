Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 86 Phan Tôn, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc

-Phối hợp với bộ phận Marketing để cung cấp dịch vụ trải nghiệm tốt cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

-Nữ/Nam, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

-Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết thêm tiếng Nga/Trung/Hàn là lợi thế).

-Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và xử lý tình huống tốt.

-Yêu thích lĩnh vực spa, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại spa, khách sạn hoặc ngành dịch vụ cao cấp.

Quyền Lợi

-Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số.

-Thưởng dịch vụ, tip từ khách, thưởng theo tháng/quý/năm.

-Được đào tạo chuyên môn về tư vấn & dịch vụ spa chuẩn quốc tế.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài lịch sự.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.