Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I

- Số 300, Đường Lạc Long Quân, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Đưa ra Đánh giá tiết kiệm hàng tuần;
• Hỗ trợ viết Quy trình hoạt động. Điều phối sản xuất sẽ được đào tạo cách chuẩn bị để có thể tiếp tục xác định các chương trình mới và phát triển quy trình hoạt động phù hợp dựa theo những kiến thức đã được đào tạo;
• Báo cáo khi một hành động được đánh giá là cần thiết cho hệ thống không được tiến hành;
• Thực hiện đánh giá kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống đang được sử dụng đúng theo phương pháp và nguyên tắc như khi được triển khai;
• Hỗ trợ các cấp quản lý trong việc cải tiến kỹ thuật của những công cụ trong hệ thống;
• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các công cụ, quy trình trong hệ thống từ khu vực này sang khu vực khác;
• Thực hiện chế độ báo cáo, phân tích số liệu liên quan đến công việc theo định kỳ và bất thường tới cấp trên;
• Thực hiện các công việc khác khi được sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, kinh nghiệm sản xuất: QA, QC, Kỹ sư, Kiểm soát nội bộ, Quản lý sản xuất,... 02 năm kinh nghiệm trở lên
+ Quen thuộc với việc tính toán, có sự hiểu biết về các quy trình, hệ thống tổ chức lao động
+ Có thể làm việc dưới xưởng liên tục
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, sắp xếp công việc tốt và cẩn thận, chịu được áp lực
+ Có chuyên môn, nghiệp vụ tốt
+ Có năng lực quản lý, xây dựng, lập kế hoạch, tư duy logic và phát triển đội nhóm
+ Có năng lực điều phối và kết hợp tốt với các phòng ban liên quan khác trong Công ty.

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hỗ trợ các thiết bị làm việc như: máy tính,...
+ Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật
+ Các chế độ khác: thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13,... theo quy định của Công ty
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
+ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

