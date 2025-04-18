Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Tân Sơn, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy: gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động; bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng: Thực hiện các giao dịch với khách hàng như gửi/rút tiền, chuyển khoản, thu đổi séc/ngoại tệ,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cá nhân: Tuổi: ≤ 25 (sinh năm 2000 trở lại); Giới tính: Nữ (cao từ 1m58 trở lên); Ngoại hình ưa nhìn.
Cá nhân:
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế
Trình độ:
Kỹ năng: Bán và chăm sóc khách hàng; giao tiếp và thuyết phục
Kỹ năng:

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

