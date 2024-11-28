Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 66 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có đam mê với công việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải trí.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Đồng phục tự do. Làm việc giờ hành chính. Không gò bó.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
