Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

I. Trách nhiệm

1. Công việc Nhân sự:

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

- Lưu trữ và xây dựng data ứng viên phục vụ công tác tạo nguồn.

- Phối hợp với các bộ phận chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng các tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho

- nhân viên mới.

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung …

- Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí, đời sống tinh thần (sinh nhật, hiếu hỉ…) cho văn phòng. Phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn.

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác triển khai các nội dung đào tạo nhân sự.

2. Công việc Hành chính:

- Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng và trực tổng đài điện thoại

- Tổ chức lữu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan, con dấu;