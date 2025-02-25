Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tổng hợp doanh thu Phòng dịch vụ theo ngày, tuần và tháng.
Tổng hợp doanh thu của từng tổ KTV và cố vấn dịch vụ, Phụ tùng,
Theo dõi tỷ lệ quay lại lần đầu và CPRO của Mitsubishi Việt Nam
Theo dõi các chương trình khuyến mại của Mitsubishi Việt Nam
Báo cáo số lượng nhân sự gửi Mitsubishi Việt Nam
Làm đề xuất thanh toán bảo hành, triệu hồi, 5.000 km của Mitsubishi Việt Nam
Theo dõi và thanh toán các voucher điện tử của Mitsubishi Việt Nam
Check hồ sơ thanh toán và gửi cho đơn vị bảo hiểm
Tổng hợp các xe làm dịch vụ tồn kho cuối tháng
Thực hiện công tác hành chính của Phòng dịch vụ: theo dõi chấm công, đồng phục, báo cơm, đề xuất VPP, lưu giữ các bảng biểu và biểu mẫu phục vụ công việc của phòng…..
Thực hiện, kiểm tra đảm bảo 5S khu vực văn phòng bộ phận dịch vụ.
Thực hiện công việc khác do Giám đốc dịch vụ và Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 20-35 sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kế toán, Hành chính….
Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực
Có kỹ năng sử dụng thành thạo về tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học chuyện dụng.
Có khả năng tổng hợp dữ liệu và lập các dạng báo cáo , công nợ và đối chiếu doanh thu.

Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 6 triệu trở lên (lương cứng + thưởng)
Có chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT
Lương tháng 13 theo quy định
Hoạt động Team-Building và các hoạt động hàng tuần, hàng tháng..
Môi trường: xây dựng trên giá trị Tin Cậy - Tận Tâm - Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 26 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

