Tuyển Nhân Viên IPC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III - Phường Hoàng Đông - Thị xã Duy Tiên - Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo sản xuất (môi trường sản xuất, vệ sinh nhà xưởng thiết bị, vệ sinh cá nhân)

- Kiểm tra, kiểm soát tất cả các công đoạn trong sản xuất, giao nhận hàng hoá...

- Kiểm tra kiểm soát sự tuân thủ GMP, SOP, hướng dẫn sản xuất, giao nhận hàng hoá...

- Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện ghi chép hồ sơ, sổ sách trong sản xuất

- Báo cáo thực hiện sự tuân thủ, báo cáo lỗi, sự cố trong quá trình sản xuất

- Thực hiện các công việc khác của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Nam/ Nữ tuổi từ 20 - 35

- Cẩn thận, chăm chỉ; trung thực, mong muốn công việc ổn định

- Ham học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm với với công việc

- Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình và kỷ luật tốt

- Có sức khoẻ, gắn bó

- Đã từng làm sản xuất, IPC tại nhà máy sản xuất Dược phẩm hoặc có trình độ trung cấp các ngành Dược, Điện tử là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia quá trình chuẩn bị, thẩm định GMP

- Được đào tạo làm hồ sơ lô

- Có thể thăng tiến lên các vị trí QA văn phòng, trưởng nhóm...

- Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân

- Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

-Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm - Thỏa thuận thu nhập theo năng lực

- Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....

- Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin