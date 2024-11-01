Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

* Kế toán giá thành:
- Kiểm tra định mức NVL, vật tư phụ.
-Xuất NVL, vật tư phụ, BHLĐ, CCDC.
-Đối chiếu kho NVL, vật tư phụ.
- Chạy giá, kiểm tra giá thành đơn vị sản phẩm hàng tháng.
- Xây dựng giá thành sản phẩm mới để sếp duyệt giá bán.
- Lập hồ sơ, theo dõi hàng bán bị trả lại.
- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, từ đó lập dự phòng và xử lý hàng quá hạn sử dụng, hàng hỏng.
- Lập các bút toán phân bổ, kết chuyển.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hàng tồn kho.
* Kế toán mua hàng:
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn mua hàng.
- Nhập mua NVL, vật tư phụ, TSCĐ, CCDC.
- Đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp, theo dõi hạn thanh toán và đề xuất thanh toán định kỳ cho NCC.
- Theo dõi Hợp đồng nguyên tắc, HĐ mua NVL, CCDC, TSCĐ.
- Theo dõi, xử lý hồ sơ hàng trả lại.
* Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
- Xuất tài sản đưa vào sử dụng ở các bộ phận quản lý trực tiếp.
- Theo dõi chi tiết và phân bổ khấu hao TSCĐ.
- Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước, CCDC.
* Phụ trách công tác thủ quỹ theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
- Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán giá thành trong lĩnh vực sản xuất
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán giá thành, công nợ phải trả.
- Ưu tiên có kiến thức về ngành Dệt may, sản xuất.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (12-14tr)
- Hỗ trợ ăn trưa tại Nhà máy
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.
- Du lịch hè hàng năm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
* Nơi làm việc:
Công ty cổ phần sản xuất XNK Phương Đông
THôn Xuân Đào, Xã Xuân Dục, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
* Thời gian làm việc:Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8:00 AM đến 5:00 PM hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 117/117, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

