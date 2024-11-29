Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

• Nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán, chứng từ tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên đảm bảo chứng từ đúng quy định pháp luật và quy định của công ty, tập đoàn

• Hướng dẫn nhân viên công ty các quy định về chứng từ khi cần

• Tổng hợp chứng từ gửi đi sài gòn

• Hỗ trợ kiểm kê công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu vào cuối mỗi tháng.

• Giao dịch Ngân hàng mua séc, rút séc, đi UNC, nộp tiền vào Ngân sách, nộp hồ sơ dự án cho Ngân hàng khi có yêu cầu,...

• Tiếp nhận và kiểm tra, nhập liệu chứng từ thanh toán các phòng thi công, vận hành, khí...và thanh toán theo file dự chi.