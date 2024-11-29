Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
JobsGO Recruit

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Lộ 782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán, chứng từ tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên đảm bảo chứng từ đúng quy định pháp luật và quy định của công ty, tập đoàn
• Hướng dẫn nhân viên công ty các quy định về chứng từ khi cần
• Tổng hợp chứng từ gửi đi sài gòn
• Hỗ trợ kiểm kê công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu vào cuối mỗi tháng.
• Giao dịch Ngân hàng mua séc, rút séc, đi UNC, nộp tiền vào Ngân sách, nộp hồ sơ dự án cho Ngân hàng khi có yêu cầu,...
• Tiếp nhận và kiểm tra, nhập liệu chứng từ thanh toán các phòng thi công, vận hành, khí...và thanh toán theo file dự chi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng.
Ưu tiên có kinh nghiệm dưới 1 năm trong các lĩnh vực liên quan
Ưu tiên biết tiếng Trung
Trung thực, cẩn thận

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Máy tính
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
-Du lịch nước ngoài
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
-Đào tạo
- Tăng lương
-Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

