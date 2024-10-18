Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại cửa hàng, hàng hóa ra - vào, hàng tồn kho
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng với số liệu kho hằng ngày
- Thực hiện tổng hợp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách nhập hàng
- Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách đến cửa tiệm
- Một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thử việc 1 tháng tại chi nhánh chính quận 5, sau 2 tháng làm việc tại chi nhánh mới
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi
- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với cửa hàng
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ngành hàng mẹ và bé hoặc các ngành hàng bán lẻ khác
- Thời gian làm việc: 2 ca xoay linh hoạt (từ 8h-17h30 và 10h-20h)
Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc lương cứng 10 triệu/ tháng
- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
