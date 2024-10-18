Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Ngày đăng tuyển: 18/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Quản lý thu - chi quỹ tiền mặt tại cửa hàng, hàng hóa ra - vào, hàng tồn kho

- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng với số liệu kho hằng ngày 

- Thực hiện tổng hợp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách nhập hàng 

- Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách đến cửa tiệm 

- Một số công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thử việc 1 tháng tại chi nhánh chính quận 5, sau 2 tháng làm việc tại chi nhánh mới
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi
- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với cửa hàng 
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ngành hàng mẹ và bé hoặc các ngành hàng bán lẻ khác
- Thời gian làm việc: 2 ca xoay linh hoạt (từ 8h-17h30 và 10h-20h)

Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc lương cứng 10 triệu/ tháng
- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-gia-thanh-thu-nhap-tu-10-trieu-toan-thoi-gian-co-dinh-tai-ho-chi-minh-job213026
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 30/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Bia Barett
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 16 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Nhà Máy Bia Barett
Hạn nộp: 16/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 09/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh
Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 30/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Minh Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Bia Barett
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 16 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Nhà Máy Bia Barett
Hạn nộp: 16/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 09/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh
Bách hoa mẹ và bé Hoa Nhi
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất