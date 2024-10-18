Tuyển Nhân viên kế toán giá thành thu nhập từ 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Hồ Chí Minh

- Thử việc 1 tháng tại chi nhánh chính quận 5, sau 2 tháng làm việc tại chi nhánh mới

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi

- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với cửa hàng

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ngành hàng mẹ và bé hoặc các ngành hàng bán lẻ khác

- Thời gian làm việc: 2 ca xoay linh hoạt (từ 8h-17h30 và 10h-20h)