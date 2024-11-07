Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Dương

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Khu công nghiệp An Phát 1, Km 72, Quốc lộ 37, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam - Khu công nghiệp Lai Cách, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty tại công trình

- Làm các thanh toán nội bộ

- Thống kê các phiếu nhập kho xuất kho vật tư tại công trình

- Phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm

- Chịu khó , cần cù có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm

- Ưu tiên biết tiếng Trung

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8- 10 triệu

- Được làm việc cùng đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp

- Hỗ trợ xăng xe tùy theo khoảng cách nhà đến công ty

- Ký hợp đồng, đóng BH, hưởng phép năm ngay sau thời gian thử việc ( thường là 01 tháng)

- Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin