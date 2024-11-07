Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đức Tín
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Khu công nghiệp An Phát 1, Km 72, Quốc lộ 37, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Khu công nghiệp Lai Cách, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty tại công trình
- Làm các thanh toán nội bộ
- Thống kê các phiếu nhập kho xuất kho vật tư tại công trình
- Phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm
- Chịu khó , cần cù có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm
- Ưu tiên biết tiếng Trung
- Chịu khó , cần cù có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm
- Ưu tiên biết tiếng Trung
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8- 10 triệu
- Được làm việc cùng đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp
Được làm việc cùng đội ngũ trẻ, chuy
n nghiệp
- Hỗ trợ xăng xe tùy theo khoảng cách nhà đến công ty
Hỗ trợ xăng xe tùy theo khoảng cách nhà đến công ty
- Ký hợp đồng, đóng BH, hưởng phép năm ngay sau thời gian thử việc ( thường là 01 tháng)
Ký hợp đồng, đóng BH, hưởng phép năm ngay sau thời gian thử việc ( thường là 01 tháng)
- Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định.
Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định.
- Được làm việc cùng đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp
Được làm việc cùng đội ngũ trẻ, chuy
n nghiệp
- Hỗ trợ xăng xe tùy theo khoảng cách nhà đến công ty
Hỗ trợ xăng xe tùy theo khoảng cách nhà đến công ty
- Ký hợp đồng, đóng BH, hưởng phép năm ngay sau thời gian thử việc ( thường là 01 tháng)
Ký hợp đồng, đóng BH, hưởng phép năm ngay sau thời gian thử việc ( thường là 01 tháng)
- Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định.
Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI