Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Trợ lý

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô N07 Cương Ngô, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng Kỹ thuật và các kỹ sư trong việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án kỹ thuật.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, hồ sơ dự án.
Thực hiện các công việc hành chính cho phòng kỹ thuật: theo dõi lịch họp, chuẩn bị báo cáo, soạn thảo công văn, văn bản liên quan.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Tham gia khảo sát, thu thập thông tin tại hiện trường khi cần thiết.
Hỗ trợ công tác nghiệm thu, bàn giao thiết bị, hệ thống.
Thực hiện bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu, chỉnh sửa và hoàn thiện bản vẽ hiện có.
Hỗ trợ xây dựng, tính toán và cập nhật định mức vật tư, nhân công cho các dự án.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên: Biết vẽ kỹ thuật bằng AutoCAD hoặc phần mềm tương đương.
Có khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật thuộc lĩnh vực làm việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
Kỹ năng tổng hợp thông tin, lập báo cáo, kế hoạch
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, khởi điểm 10 - 12 triệu gross (14-16 tháng lương/năm)
10 - 12 triệu gross (14-16 tháng lương/năm)
Thưởng 06 tháng, cuối năm và các ngày Lễ: Tết Dương lịch, 30/4&1/5; 2/9…
Đươc tăng lương hàng năm theo kết quả công việc
Được Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Được hỗ trợ tối đa để phát triển và thăng tiến.
Du lịch 2 lần/năm: Du xuân đầu năm và du lịch hè và các chế độ phúc lợi khác: Tết thiếu nhi, Trung thu, sinh nhật Quý…
Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi. Môi trường làm việc thân thiện – hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B11-17, Dream Home Residence, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

