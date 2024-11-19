Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Vòng xuyến Ngã 3 Trung tâm Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lập chứng từ thanh toán cho các bên liên quan và theo dõi các khoản công nợ.
- Lưu trữ, kiểm soát chứng từ liên quan đến chi phí, thanh toán, hợp đồng và các tài liệu kế toán khác.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định công ty.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước, được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
