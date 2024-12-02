Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi công tác Tỉnh trong trường hợp cần thiết
- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm : 8 triệu + Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26 - Tòa nhà Star City - 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

