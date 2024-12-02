Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi công tác Tỉnh trong trường hợp cần thiết
- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm : 8 triệu + Phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
