Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi công tác Tỉnh trong trường hợp cần thiết

- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc

- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm : 8 triệu + Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

