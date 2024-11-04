Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Châu Đà
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Châu Đà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi:

- Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập Báo cáo tài chính. Định hướng và tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các kế hoạch tài chính, thuế, ... đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm, quy mô công ty, kiểm soát VAT đầu vào đầu ra kịp thời, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đặc biệt cảnh báo nếu hóa đơn NCC có dấu hiệu rủi ro...
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ của Công ty.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
* Quyền lợi:
- Hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà ở cho nhân viên ở xa.
- Tham gia BHXH theo chế độ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhặn trong công việc.
- Có kinh nghiệm tại vị trí
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Châu Đà Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng lễ, tết đầy đủ theo chế độ công ty
Phụ cấp xăng xe, nhà ở cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Châu Đà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Châu Đà

Công Ty TNHH Châu Đà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 77 Phó Đức Chính, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

