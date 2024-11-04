Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập Báo cáo tài chính. Định hướng và tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các kế hoạch tài chính, thuế, ... đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm, quy mô công ty, kiểm soát VAT đầu vào đầu ra kịp thời, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đặc biệt cảnh báo nếu hóa đơn NCC có dấu hiệu rủi ro...

- Quản lý và chịu trách nhiệm về hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ của Công ty.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

* Quyền lợi:

- Hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà ở cho nhân viên ở xa.

- Tham gia BHXH theo chế độ của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhặn trong công việc.

- Có kinh nghiệm tại vị trí

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng lễ, tết đầy đủ theo chế độ công ty

Phụ cấp xăng xe, nhà ở cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển

