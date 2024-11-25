Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Theo dõi trực tiếp tình hình chất lượng, tình hình kiểm soát vệ sinh,và điều kiện sản xuất của nhà máy.

Trực tiếp kiểm soát các quy trình trong sản xuất và các quy trình liên quan đến sản xuất.

Ghi chép nhật ký kiểm hàng, giám sát; thực hiện ghi chép các biểu mẫu hồ sơ chất lượng,lý lịch từng lô hàng.

Kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình theo mặt hàng sản xuất mới phù hợp yêu cầu khách hàng

Tham gia truy xuất, giải trình các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa trong sản xuất.

Kiểm tra giám sát điều kiện sản xuất, trang thiết bị trong sản xuất phù hợp với yêu cầu về chất lượng đảm bảo an tòan vệ sinh.

Quản lý hồ sơ GMP, ISO, HACCP thực hiện , tiêu chuẩn nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, kết quả cảm quan, quy trình công nghệ mới theo yêu cầu khách hàng

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thực phẩm .

Tin học văn phòng tốt

Có kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ tài liệu sản xuất, quản lý hồ sơ tài liệu ISO, HACCP, GMP.

Siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gia đầy đủ các BHYT-BHXH-BHTN.

Được tham gia các khóa đào tạo liên quan đến công việc.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị cần thiết công việc.

Được cung cấp bữa trưa tại công ty.

Được hưởng các ngày nghỉ hưởng lương theo quy định.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

